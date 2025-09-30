Kahramanmaraş'ta İşyeri Yangınına Müdahale: 1 Tutuklama
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iş yerini yakmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında 52 saat süren bir operasyonla yakalanan zanlılardan biri adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerini yakmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 52 saat güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise yurt dışı yasağı verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
