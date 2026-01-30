Haberler

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 19 kadın koruma altına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "masaj salonu" adı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 3 iş yeri ile 13 şüpheliye ait 11 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu, kurusıkı tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve 800 bin liraya el konuldu.

Mağdur durumda olan 12'si Türk vatandaşı, 7'si yabancı uyruklu 19 kadın, koruma altına alındı.






