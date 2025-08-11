Kahramanmaraş'ta İnşaat Halindeki Lojmanda Yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat halindeki lojmanda yangın çıktı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Maarif Mahallesi'nde bir kuruma ait lojman inşaatında sabah saatlerinde yangın çıktı. İnşaattan yükselen dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler hızla olay yerine giderken, yapının ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yerleşkeye 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yakındaki diğer binalara sıçramasından endişe ediliyor.