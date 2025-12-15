Haberler

Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği

Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği
Güncelleme:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Katre Vakfı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi engelli bireylere 70 elektrikli motor, 10 akülü tekerlekli sandalye ve 80 medikal malzeme dağıtıldı. Başkan Fırat Görgel, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve elektrikli motor dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, Katre Vakfı tarafından temin edilen 70 elektrikli motor, 10 akülü tekerlekli sandalye ve 80 medikal malzeme sahiplerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, belediye olarak engelli bireylerin hayatın her alanında var olabildiği, üreten ve paylaşan bir şehri oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Engelli bireylerin ihtiyacı olan elektrikli motor ve akülü tekerlekli sandalye desteğinden dolayı vakıf yetkililerine teşekkür eden Görgel, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta en fazla hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında özel gereksinimli vatandaşlarımız yer aldı. Bugün içinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu anlayışımızın somut bir tezahürüdür. Bugün burada kurulan gönül köprüsü, mesafelerin değil iyiliğin güçlü olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir."

Hollanda merkezli Katre Vakfı Başkanı Muhammet Mehmet Coşkun da dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermeye gayret ettiklerini belirtti.

Törende, emeği geçenlere plaket verildi.

title