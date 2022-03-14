Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

AA - Ali Çakmak - Güncel
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kılılı Mahallesi'nde çiftçilerin kablo, boru ve trafolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede önlem alan ekipler, Y.I. (27) ve R.K'yi (29) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bir miktar kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Çakmak - Güncel

Kahramanmaraş, Jandarma, Türkoğlu, Hisarcık, Güncel, Haberler

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