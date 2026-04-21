Ayla öğretmen ve öğrencilerinin adı "Ankara 112 Hatıra Ormanı"nda dikilen fidanlarda yaşatılacak

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencilerinin isimleri, "Ankara 112 Hatıra Ormanı"nda dikilen fidanlarda yaşatılacak.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan "Ankara 112 Hatıra Ormanı" için 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Ankara Valisi Vasip Şahin ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez de katıldı.

Vali Şahin, dikilen her bir fidanın Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda yaşamını yitiren eğitimci ve öğrencilerin hatırasını temsil ettiğini belirterek, "Kahramanmaraş'ta geçen hafta menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Ayla öğretmenimiz ve sevgili öğrencilerimizin her birinin adı birer fidanda yaşatılacak. Cenabıhak'tan kendilerine rahmet diliyorum. Bu duyarlılığı gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindekiler, fidanlara can suyunu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.