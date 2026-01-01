Kahramanmaraş'ta eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde (KİÜ) de eğitime yarın ara verildi.

KSÜ'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar, don ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtilerek, tedbir amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü merkez ve bağlı ilçelerde eğitim-öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu tarihte yapılması planlanan sınavların ileri bir tarihe ertelendiği, üniversitedeki iş ve işlemlerin ise yeterli idari personelle sürdürüleceği kaydedildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelebilecek buzlanma dolayısıyla üniversitemizde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca yöneticilik görevi bulunan personel hariç olmak üzere hamile ve engelli personel, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile anasınıfı ve kreş çağında çocuğu bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."