Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.K, ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
500

