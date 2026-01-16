Haberler

Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta aranan 4 hükümlü, KOM ve Asayiş ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlüler arasında hırsızlık, kasten yaralama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından kesinleşmiş cezalar bulunanlar var.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan V.K, 12 yıl hapis cezası olan A.A, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.K. ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan F.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
