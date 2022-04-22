Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü - Haberler

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Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kürşat Ç. (42) idaresindeki 46 U 1351 plakalı hafriyat kamyonu, Demircik Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada Mustafa Koca'ya (86) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Koca'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Mustafa Koca, Elbistan, Güncel, Haberler

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