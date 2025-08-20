Kahramanmaraş'ta Genç Kızın Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekibi Tarafından Çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Genç Kızın Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekibi Tarafından Çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta bir genç kızın parmağına sıkışan yüzük, Afşin Devlet Hastanesi'nde itfaiye ekipleri tarafından motorlu mini aletle kesilerek çıkarıldı. Genç kız, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta bir genç kızın parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan genç kız, Afşin Devlet Hastanesine başvurdu.

Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastaneye gelen ekip, yüzüğü, motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.

Genç kız, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
