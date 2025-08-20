Kahramanmaraş'ta Genç Kızın Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekibi Tarafından Çıkarıldı
Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan genç kız, Afşin Devlet Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Hastaneye gelen ekip, yüzüğü, motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.
Genç kız, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel