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Kahramanmaraş'ta Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu ve birçok ağaç devrildi. Yetkililer, halkı doğal afetlere karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Boğazören Mahallesi Senir mevkisinde fırtına nedeniyle 3 evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir ve Andırın belediyelerinin ekipleri, uçan çatı parçalarını toplamak ve sağanak nedeniyle bölgede biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Mansur Öksüz - Güncel
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