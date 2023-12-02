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Kahramanmaraş'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı

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Kahramanmaraş'ta bir kız öğrenci, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı sürücü tarafından başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğu gerekçesiyle servisten indirildi. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve trafik cezası uygulandığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı kız öğrenciyi başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğunu söyleyerek servisten indiren sürücü gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesinde okul servisinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dulkadiroglu ilçemizde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi, okul servis aracında yaşanan olay ile alakalı servis sürücüsü hakkında adli soruşturma başlatılarak Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu nedeniyle gözaltına alınmış ve şahıs mahkemeye çıkarılacaktır. Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Filistin Ulaşım İnsan Hakları Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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