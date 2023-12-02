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Kahramanmaraş'ta Filistin eşarplı kız öğrenciyi servisten indiren sürücü gözaltına alındı

2 Aralık 2023 13:45 Son Güncelleme: 13:46 Abone Ol

Kahramanmaraş'ta bir kız öğrenci, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı sürücü tarafından başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğu gerekçesiyle servisten indirildi. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve trafik cezası uygulandığı belirtildi.