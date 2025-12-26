Haberler

Kahramanmaraş'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı

Kahramanmaraş'ta, "Genç Bilaller Ezan Okuma" ve "Genç Sada Hafızlık Yarışması" il finalleri Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde, imam hatip liseleri öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Özkutay birinci, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet Fatih Güllü ikinci, Şehit Orhan Sürmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Kısa da üçüncü oldu.

Genç Sada Hafızlık Yarışması'nda ise Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Huzeyfe Ferec birinciliği, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Eren Gülmez ikinciliği, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Recep üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hulusi Arslan, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

