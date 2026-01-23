Haberler

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yol kapalıları ve ulaşımdaki aksaklıklar için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığı kent merkezinde 40 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle Göksun-Geben kara yolu ulaşıma kapanırken, Göksun-Pınarbaşı yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, tır geçişlerine izin verilmeyen Göksun- Kahramanmaraş kara yolu trafiğe açıldı.

317 kırsal mahalle yolundan 46'sı ulaşıma açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan 317 kırsal mahalle yolundan 46'sının ulaşıma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin Dulkadiroğlu'nda 39, Onikişubat'ta 54, Afşin'de 29, Andırın'da 20, Çağlayancerit'te 2, Ekinözü'nde 12, Elbistan'da 30, Göksun'da 47, Nurhak'ta 9, Pazarcık'ta 14, Türkoğlu'nda 15 olmak üzere 271 kırsal mahallenin yolunu açmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pazarcık/Narlı-Gaziantep yolunun da ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Genç hemşire son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı

Genç hemşire son yolculuğuna gelinliği ile uğurlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti