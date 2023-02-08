Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Recep: Yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük hasara uğrattığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adının Recep olduğu öğrenilen ve enkaz altından çıkarılan bir kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Hatay'da isminin Recep olduğu öğrenilen bir kişi ile yeğeni Umut'un kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.
"YEĞENİM BURADA HASTA OLDU"
Görüntülerde, Recep ismindeki kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel