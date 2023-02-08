Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Recep: Yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük hasara uğrattığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Adının Recep olduğu öğrenilen ve enkaz altından çıkarılan bir kişinin "Yemek yemek istemiyorum bir an önce buradan kurtulayım. Yeğenim burada hasta oldu" dediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.