Enkazdan 96 saat sonra kurtarılan öğretim görevlisi: Böcek yedim, yırttığım parçayı idrarla ıslatıp su ihtiyacımı karşıladım

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde enkazdan 96 sonra kurtarılan öğretim üyesi yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Arif Gürler'in tedavisi, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde 8 katlı binanın 4. katında yaşayan ve deprem sonrası kaldığı enkazın altından 96 saat sonra ekiplerce çıkarılan Gürler, AA muhabirine, topraktaki bitki ve böcekleri yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Toprak altında kaldığı süreçte eşini ve çocuklarını düşündüğünü anlatan Gürler, manevi yanı güçlü olan birinin bu tür durumlardan korkmayacağını ifade ederek, "Acıktığımda böcek yedim. Toprağın içinde ne bulduysam yedim, vitamin değeri olan bitkiler de var, böcekler de var. Yeter ki yemeye cesaret et. Elbiseden yırttığım parçayı idrarla ıslatıp su ihtiyacımı karşıladım. Bir belgeselde öğrenmiştim, öyle yaptım. Maneviyatınız iyi ise içeride karanlığa ışık yakıyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 25 yıllık eğitimci olduğunu belirten Gürler, kurtarılacağına hep inandığını kaydetti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da Gürler'i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yasım, Güler'in 96 saat sonra yaşadığını öğrenince üniversitedeki tüm akademisyenlerin büyük sevinç yaşadığını, rektörlük olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlar için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini aktardı.

Üniversite olarak 2 günde yaklaşık 15 bin vatandaşa destek sağladıklarını anlatan Yasım, "Deprem boyunca yaklaşık tam kayıt tutulamadı ama 5 ila 10 bin arasında kişi hastaneye giriş yaptı. Bir kısmı hafif, bir kısmı da durumu ağır olanlar vardı. Maalesef vefatlarımız da oldu. Durumu çok kötü olan hastaların bir kısmını çevredeki illere, Kayseri, Konya ve Ankara'ya yolladık. Şu anda yoğun bakımlarımızda 150 civarında hastamız yatmakta." ifadelerini kullandı.

Deprem dolayısıyla çevre illerdeki üniversite hastanelerinden sağlık personelinin geldiğini kaydeden Yasım, bazı hastane personelinin de enkaz altında arandığı bilgisini paylaştı.