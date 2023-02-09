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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı.

Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı.

Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Uğur Ulu - Güncel

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