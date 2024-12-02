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Kahramanmaraş'ta Engelsiz Sivil Toplum Buluşması Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Engelsiz Sivil Toplum Buluşması Düzenlendi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelsiz Sivil Toplum Buluşması' adıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelirken, belediye başkanı Fırat Görgel engelsiz şehir hedeflerini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" temasıyla Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yapılan programda, engelli bireylerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli spor kulüplerinin sporcuları ve engelli bireyler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte, belediye olarak özel gereksinimli vatandaşlar için engelsiz Kahramanmaraş hedefiyle çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Yaşlı ve engeli bireylere yönelik hizmetlerden bahseden Görgel, engelsiz şehirler hedefinde Kahramanmaraş'ı Türkiye'ye örnek bir seviyeye çıkaracak yeni çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Görgel, 50 milyon lira yatırımla engelsiz yaşam merkezimizi tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilirlik belgeli. Bu tesiste ayrıca medikal malzeme tamir atölyemiz var. Bu atölyede şehrimizdeki engelli bireylerimizin araçlarını, teknik ekipmanlarını tamir ve bakımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Engelli Destek Merkezi'ni kurduk. Bu merkezimiz ile engelli bireylerin istihdamını artırmaya katkı sağlamak istiyoruz. Engelsiz sanat atölyeleri başlattık. Özel eğitim okullarımıza materyal desteği sağlıyoruz. İşitme engelli annelerimiz için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi medikal malzemeleri gibi birçok ihtiyacı duyulan hizmetleri hemşerilerimize ulaştıracağız."

Görgel, "Kahramanmaraş'ı şehircilikte, ulaşımda, tarımda, sanayide, eğitimde, sporda ve sosyal belediyecilikte en iyi konuma birlikte taşıyacağız inşallah. Şehrimize sağladığını farkındalık için sizlere minnettarız. Engelsiz Kahramanmaraş'ı birlikte inşa edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Vekili Muhammed Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Delibalta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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