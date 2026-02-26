Haberler

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim bir gün süreyle durduruldu. Kamu çalışanları arasında hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

