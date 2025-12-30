Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."