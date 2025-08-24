Kahramanmaraş'ta Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Soysallı Mahallesi'nde bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri D.T.'nin (22) boğazına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan D.T, buradaki ilk tedavisinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, havaya ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.