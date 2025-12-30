Kahramanmaraş'ta depremde 44 kişinin öldüğü Sait Bey Sitesi'ne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'ne ilişkin 1'i tutuklu, 2'si belediye görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanıklar belediye görevlisi A.Ö. ve S.B, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. M.Y. ve Y.K'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada diğer tutuksuz sanıklar yer almadı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık A.Ö, 2014-2019 yılları arasında Dulkadiroğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yaptığını ve görevinin yerinde inceleme değil evrak üzerinde olduğunu savundu.

Belediyede İmar Müdür Yardımcısı olarak görev yapan S.B. de görevinin evraklardaki eksiklikleri kontrol edip gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak olduğunu, binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluğunun olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Hasam Çam ise kendisinin market işletmecisi olduğunu, müteahhitlikten anlamadığını söyledi.

30 yıldır market zincirlerini idare ettiğini ifade eden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu işi neresindeyim? Marketçilik yapan biriyim. Müteahhit olarak belediye bana bir belge verdi. 'Kendi yerini yaptırabilirsin' diye. Burada mağdur insanlar var ve ben de mağdurum. Ben inşaat yapmadım, yaptırdım. Teknik olarak işin neresindeyim. Ustaların en iyisiyle çalıştım. Benim inşaat şirketim yok. En iyi malzemeleri alıp kullandım. 3 yıldır cezaevindeyim ve neden yattığımı bilmiyorum. Ben yaptırdım ama onu yapan insanlar dışarıda. Suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi istiyorum."

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

Müşteki Nevres Akkaya, yıkılan binada ailesini kaybettiğini, kendisinin de enkazdan çıkarıldığını hatırlattı.

Kentsel dönüşüm projesiyle yapılan bir binanın yıkılmasına inşa sürecindeki ihmallerin neden olduğunu savunan Akkaya, "Bu bina demirci-kalıpçı ve sanık Hasan Çam arasında dönmüş ve tamamlanmış. Çünkü şantiye şefi imza yerinde sanığın imzası var. Bu da delillerle kanıtlandı. Önce 'asma kat yok' denildi, eksper raporlarında olduğu ispatlandı. Ben bu enkazdan sağ çıktım fakat ailemi kaybettim. Sanıkların olası kastla yargılanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler ve avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Nisan 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'ne ilişkin davada sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.