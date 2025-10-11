Haberler

Kahramanmaraş'ta Depremzede Yetim Çocuklar İçin Eğlence Şenliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, WEFA ve Hayrat Derneği işbirliğiyle depremzede yetim çocuklar için eğlence dolu bir şenlik gerçekleştirildi. 200 yetim çocuğun katıldığı etkinlikte oyun alanları, ikramlar ve hediyeler dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle depremzede yetim çocuklar için şenlik düzenlendi.

Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen "Yetimlerle Biz Bize" kampanyası kapsamında 200 yetim çocuk ağırlandı. Çocuklar, şişme oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Temsilcisi Muhammet Çağrı Akalın, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için kapsamlı bir program hazırladıklarını söyledi.

Akalın, "Oyun alanları, maskotlar, palyaçolar, ikramlar ve İstanbul'dan çocuklarımızın isimlerine özel hediyelerle dolu bir gün düzenledik. Ayrıca kışlık yardım malzemeleri ve kırtasiye setleri dağıttık" dedi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker de etkinliğin depremzede çocuklara moral vermeyi amaçladığını belirterek, "WEFA ile işbirliği içinde çocuklarımıza kışlık kıyafet, kırtasiye yardımı ve çeşitli hediyeler takdim ettik. Onların sevinçlerine ortak olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çocuklara kışlık kıyafet, bot, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği selamı hemşehrileri ayakta alkışladı

Kürsüden gönderdiği selamla salondaki bütün hemşehrileri ayağa kalktı
Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.