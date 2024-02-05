Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan okul yeniden açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Samandağ'daki Karaçay İlköğretim Okulu, yeniden inşa edilerek eğitime başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Karaçay İlköğretim Okulu, 11 ay boyunca süren çalışmalar sonrasında eğitime yeniden başladı. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında Karaçay BUSADER İlkokulu olarak eğitime başlayan okulun açılış töreni bugün gerçekleşti. Açılış törenine, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Başkanı Zerrin Özgüle, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

"BU DAYANIŞMA ÖRNEK OLSUN"

Yaşadığı mutluluk ve gururun tarifsiz olduğunu dile getiren BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuz ilk günden bu yana sağlık ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımızı ülkemizi daha ileriye taşımak üzere aralıksız sürdürüyoruz. Eğitimi birinci önceliğimiz görüyor, sağlıklı nesiller yetiştirmek için mücadele veriyor, yüzyılın felaketini yaşayan deprem bölgesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ümüzün Hatay hassasiyetine öncelik vererek, Samandağ BUSADER İlkokulu'nu eğitime kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Umarız ki tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bu okul Türkiye'de sivil toplumun gücünü gösterdiğimiz bir dayanışma örneği olur" dedi.

Özgüle, herkesi toplumda ihtiyaç sahibi olanlara destek vermeye davet ederek, "Gelin umut olun. Umut olun geleceğimize güvenle, inançla bakalım, yardımlaşmanın, dayanışmanın hazzını, birlik olmanın gücünü, hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.