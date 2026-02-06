Haberler

Pazarcık'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Törende İstiklal Marşı okundu, dua edildi ve depremle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından hazırlanan deprem konulu sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Haydar İkizer'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybedenler için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba ikramlarda bulunuldu.

Anma programı, depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Dilek Konuş - Güncel
