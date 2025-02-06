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Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları İçin Hedef 2025

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları İçin Hedef 2025
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta depremin ardından yapımı süren konutların 2025'te hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin, "İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmiş olacağız." dedi.

Dağ, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın her zaman kendileri için kıymetli, gurur duydukları bir şehir olduğunu ifade etti.

6 Şubat 2023 sonrasında ise Kahramanmaraş adını duydukları her anın, kendileri için acının ve hüznün şehri olduğunu dile getiren Dağ, "Maalesef o süreçte insanın iradesini, zihnini ve yüreğini zorlayan, sınırlarını ihlal eden süreci hep birlikte yaşadık." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta depremin ardından inşaatına başlanan 34 bin 630 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Aslında bizim için en büyük kazanım da bu oldu. Cumhurbaşkanı'mızın depremde yıkılan şehirleri en kısa sürede ayağa kaldırma sözü vardı. Bu söz verildiğinde depremzede vatandaşlarımızın 'O, verdiği her sözü tuttu, bu sözünü de tutar' diyerek Cumhurbaşkanı'mıza ve onun yol arkadaşlarına güvenini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bu bölgeden gördük. Bazıları bu desteği anlamakta da zorlandılar. Çok şükür ki biz vatandaşlarımıza mahcup olmadan, onları mutlu edecek, umutlarını diri tutacak çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. İnşallah Kahramanmaraş'ta 2025 yılı sonunda 53 bin 796 konut, 6 bin 397 iş yeri, 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmiş olacağız."

Şehirlerin ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi adına çalışmaların gelecek süreçte de hızla devam edeceğine dikkati çeken Dağ, bugüne kadar kardeşlik hukukuyla alınan yolları bugünden itibaren de sürdürmek konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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