Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Kahramanmaraş'ta Deprem Felaketi Davasında Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kahramanmaraş'ta Deprem Felaketi Davasında Müteahhide 17 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılmasına neden olan müteahhit Ahmet Kara, mahkeme tarafından 96 kişinin ölümü nedeniyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada suçsuz olduğunu savunsa da mahkeme heyeti, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan ceza verdi. Mağdur aileler, verilen kararın umut olduğunu ifade etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin binanın müteahhidine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanık Kara, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Kara, "Ek süre istiyorum, cezaevinde kendimizi tam ifade edemiyoruz. Bana süre verilseydi iyi olurdu, ben suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Kara'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kara, aynı zamanda 146 kişinin hayatını kaybettiği Hamidiye Sitesi'nde de müteahhit olarak yargılanıyor.

Yıkılan binada annesini ve üç kardeşini kaybeden müşteki Emine Biçici, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamasında, Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı için verilen kararın diğer ailelere umut ışığı olduğunu söyledi.

Biçici, şunları kaydetti:

"Ne kadar sonuç bizi tatmin etmese de, hakim ve savcıya çok teşekkür ediyoruz. 17 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Umuyoruz ki diğer davalar da böyle ilerler, çok daha geç kalmadan en azından bir nebze de olsa adalet umudumuz yerine geldi. Tabi sadece müteahhit değil, bu konuda belediyeden, çimento taşıyan işçiye kadar herkesin sorgulanmasını istiyoruz. Herkes zaten zeminin uygun olmadığını biliyordu. O zeminin üzerine bir kattan fazla yapı yapılmasına göz yuman, parmağı olan herkesin ceza almasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz, umudumuz yükseldi. İnşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından bir umut ışığı oldu. Güvenç Apartmanı'nda kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey geri getirmez. Bu ceza, 96 can için yeterli olmasa da, en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa, bu hikayeyi maalesef sevinçle vereceğiz. Ceza aldı, en azından bir kişi diye. Umuyorum ki kamu görevlileri ve diğer suçlar için de aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimizin mezarı başında."

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 96 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 1 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
img

TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
img

Hollanda'da savaş hazırlığı! Halk uyarılar karşısında şaşkın
img

Hadise "ideal erkeği" tanımladı! İşte kriterleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gamze Karaduman Leyla'dan ayrıldı mı? Leyla dizisi Ferda neden yok? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Aralık Seferihisar, Ödemiş, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri 26. bölüm tek parça full HD izleme linki Perşembe günü hangi diziler var? 12 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! (MALMÖ GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Malmö Galatasaray maçı nereden izlenir? İnci Taneleri CANLI izle! 12 Aralık İnci Taneleri 26. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Holding 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Kova burcu yorumu! 13 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Holding 2. bölüm tek parça HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.