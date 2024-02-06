Kahramanmaraş'ta Deprem Anması: '6 Şubat Bizde Kapanmayacak Bir Yara'

KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde kardeşi Halil Sarp'ın (22) hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde facianın yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğine katılan Gülhan Sarp, duygu yüklü anlar yaşadı. Sarp, "6 Şubat bizde kapanmayacak bir yara. Benim erkek kardeşim 22 yaşındaydı. Hayalleri vardı, yaşlanamadı. Asker olamadı, damat olamadı, baba olamadı. Şu an burası yangın yeri. O geceyi biraz hayal ederseniz aslında düşünemeyeceğinizin çok daha fazlasını yaşadık" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülhan Sarp'ın esnaf kardeşi Halil Sarp, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme Ebrar Sitesinde arkadaşlarının evinde yakalandı. Bulundukları binanın yakılması sonucu 8 arkadaştan Halil Sarp ile birlikte 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise enkazdan yaralı kurtarıldı. Gülhan Sarp, kardeşinin hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde Ebrar Sitesinde düzenlenen anma programına katıldı.

'KOCAMAN BİR MEZARLIK'

Yaşanan olayı anlatan abla Sarp, "Şu anda bulunduğumuz noktada yaşanan depremde bende kardeşimi kaybettim. Şu anki yayını kocaman bir mezarlıktan yapıyorsunuz. Burası tam 1 yıl önce bugün çok sıradan bir alandı. Herkesin hayalleri, umutları ve yarına planları vardı. Tabi 04.17'den sonra birçok insanın olduğu gibi bizimde hayatlarımız ve hayallerimiz yarım kaldı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Halen de geçiyoruz. 'Yaralarımız sarıldı mı?' derseniz hayır yaralarımız sarılmadı. Kolay bir acı yaşamadık. 'Geçecek mi?' derseniz geçmeyecek" diye konuştu.

'ŞU AN BURASI YANGIN YERİ'

'6 Şubat bizde kapanmayacak bir yara' diyen Sarp, "Benim erkek kardeşim 22 yaşındaydı. Hayalleri vardı, yaşlanamadı. Asker olamadı, damat olamadı, baba olamadı. Şu an burası yangın yeri. O geceyi biraz hayal ederseniz aslında düşünemeyeceğinizin çok daha fazlasını yaşadık. Ben Ebrar Sitesi aileleri olarak burada hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kayıplarımız var, bunlara dikkat çekmek istiyorum. Bizim bir mezarımız var ama bazı insanların DNA eşleşmesi olmadığı için kayıp. Dolayısıyla 1 yılı devirdiğimiz için ölü olarak değerlendiriliyor. Çok acı bir durum" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Sarp, "Kardeşim Halil Sarp esnaftı. Burada arkadaşlarıyla toplanmıştı. 8 arkadaş bir araya gelmişlerdi. 3'ü sağ çıktı. Diğerleri vefat ettiler. Misafir olarak geldiği bu yerden kendisinin ve arkadaşlarının cansız bedenleri çıktı" dedi.