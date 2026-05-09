Haberler

Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği

Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak için 500 aileye gıda paketi dağıtıyor. Glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan paketler, belediyenin sosyal yardım çalışmaları kapsamında evlere teslim ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla il genelinde 500 aileye gıda paketi desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastalarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan özel gıda paketleri adreslere teslim ediliyor.

Ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için ücretsiz temin edilen paketlerde glütensiz ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, helva, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünler yer alıyor.

Ekiplerce 2024 yılından bu yana yaklaşık 4 bin gıda paketi dağıtılırken, destek çalışmasının düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, AA muhabirine, çölyak tanısı alan vatandaşların Kahramanmaraş Çölyak Derneği aracılığıyla kendilerine ulaştığını, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden işlemlerin yürütüldüğünü ifade etti.

"Ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor"

Glütensiz ürünlere erişimin hem zor hem de normal gıdalara göre daha maliyetli olduğunu belirten Acer, "Biz de bu ürün paketlerimizle, ailelerimizin bu ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu da ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, belediyenin sağladığı desteğin çölyak hastaları için önemli olduğunu dile getirdi.

Çölyak hastası 44 yaşındaki Seher Güzel ise kendisiyle birlikte iki kızının da çölyak hastası olduğunu, belediyenin sağladığı desteğin aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi.

Özellikle çocukları için glütensiz ekmek, simit ve pasta gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirten Güzel, "İnşallah bu tür yardımların devamı gelir. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi olarak katkı sağlanıyor. Sağ olsunlar, devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor

Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Taksit sınırı esniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

Savaşın seyrini değiştirebilecek gelişme! Hürmüz'de Çin gemisi vuruldu
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin

Neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı

Trump tüm dünyaya ilan etti! İki ülkeden ateşkes kararı
Rekor bütçeli 'Delikanlı' dizisi ekranlara veda ediyor

Rekor bütçeyle iddialı giriş yapmıştı! 6 bölümde fişi çekildi