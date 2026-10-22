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Kahramanmaraş'ta çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu

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Kahramanmaraş'ta çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu
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Kahramanmaraş'ta Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu. Polis ekipleri cesedin bir erkeğe ait ve çürümüş olduğunu belirledi; ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta arazide koyunlarını otlatan çoban, sulama kanalında çürümüş erkek cesedi buldu.

Avşar Mahallesi'ndeki arazide koyunlarını otlatan Yusuf Kökçü, saat 13.30 sıralarında sulama kanalında ceset gördü. Kökçü'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin bir erkeğe ait ve çürümüş olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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