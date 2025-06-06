Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma

Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma - Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek, dua edip gözyaşı döktü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayram namazının ardından Kapıçam Deprem Şehitleri...

Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma

- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek, dua edip gözyaşı döktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayram namazının ardından Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabir ziyareti yapan vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda hüzün hakim oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, kabirleri temizledi, çiçek bıraktı, su dökerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Depremde eşini, çocuğunu, anne-babasını kaybeden çok sayıda vatandaşın mezar başında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bazı vatandaşlar mezar taşlarını okşayarak dua ederken, bazıları ise yanlarında getirdikleri su bidonlarıyla mezarları yıkayıp güller bıraktı.

Mezarlık ziyareti yapan Burhanettin Yazıcı, "Aynı binada oturuyorduk, komşumuz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin hüzünlüyüz ve çok şehidimiz var" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Hallak ise, "Bugün bayramda mezarlığa geldim ve mezarı suladım. Allah rahmet eylesin, hayat boş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.