Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 17 mahallede süreceğini bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 17 mahallede süreceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Barbaros, Yunus Emre, Yusuflar, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Ağcalı, Ilıca ve Döngele mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez, Doğu Kent, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kemallı, Elmalar, Güzelyurt ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 33'ünün yıkımı yarın yapılacak.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.