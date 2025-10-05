Haberler

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Dulkadiroğlu ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
