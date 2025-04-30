3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Kahramanmaraş'ta Belediye Başkan Yardımcısına Şekerlikle Saldırı

Kahramanmaraş'ta Belediye Başkan Yardımcısına Şekerlikle Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü şekerlikle başından yaralayan YRP İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş tutuklandı. Öztürk hastaneye kaldırılarak 12 dikişle tedavi edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, tutuklandı.

Ali Karataş, dün iddiaya göre görüşmek üzere Dulkadiroğlu Belediyesi'ne giderek Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü odasında ziyaret etti. Görüşmede Ali Karataş ve Latif Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Karataş, sehpadaki bakır şekerlikle Öztürk'e saldırdı. Başından yaralanan Latif Öztürk'ün yardım istemesi üzerine odaya gelen güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği Ali Karataş, belediyeye gelen polislere teslim edildi. Olayın ardından Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından görevinden alınan Ali Karataş, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

BAŞINA 12 DİKİŞ ATILDI

Öte yandan hastaneye kaldırılan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ün başına 12 dikiş atıldı. Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.