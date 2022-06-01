Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta banyoda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ü.C ve Ö.R.K'yi uyuşturucu kullandıkları sırada yakaladı.

Ö.R.K'nin evinde ebeveyn banyosunda oluşturulan alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler, saksılarda ekili 9 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, Hint keneviri tohumu ile düzeneğe el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş Hint Keneviri Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title