Haberler

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun öğrencileri, civar okullara nakledilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

Saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup, ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / İzzet Mazı
