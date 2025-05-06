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Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç Adamın Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ta Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç Adamın Cesedi Bulundu
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Kahramanmaraş'ta Emre Bulut (29), otomobilinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Bulut'un pompalı tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Emre Bulut (29), otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Su kanalının yakınından gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bir kişiyi otomobilde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Emre Bulut olduğu ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Acı haberi alıp bölgeye gelen Emre Bulut'un yakınları, olay yerine girmek istedi. Polisin incelemesinin devam ettiğini belirterek izin verilmemesi üzerine kısa süre gerginlik yaşandı. Cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emre Bulut'un cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, Emre Bulut'u öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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