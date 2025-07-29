Kahramanmaraş'ta Aranan 88 Kişiden 54'ü Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda aranan 88 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 54'ü tutuklanırken, çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 88 zanlıdan 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 88 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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