Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada 102,5 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. AA / Ali Öztürk - Güncel Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.