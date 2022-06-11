Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 102,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

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