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Kahramanmaraş'ta dairede çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta dairede çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında engelli olduğu belirtilen 3 kardeş öldü, bazı vatandaşlar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü.

Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler hayatını kaybetti, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da hastaneye kaldırıldı.

Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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