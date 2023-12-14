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Kahramanmaraş'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Y.E.C. idaresindeki 46 DG 806 plakalı, hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. yönetimindeki 46 EH 929 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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