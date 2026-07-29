Kahramanmaraş’ta akıma kapılan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yüksek gerilim hattının bakımını yapan Yüksel Doğan (34), akıma kapılarak hayatını kaybetti, Ahmet H. ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kisecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Doğan ile Ahmet H. yüksek gerilim hattında bakım yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Yüksel Doğan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet H.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı