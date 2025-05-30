Kahramanmaraş'ta Ağabeyi Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

M.K. (23), Selimiye Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle kardeşi Ö.A.K'ye (16) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.