Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi - Haberler

Kahramanmaraş'ta 86 kök kenevir geçirildi
AA - Muammer Coşkun - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonda 86 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeşilova Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ile bahçede ekili vaziyette 86 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak U.P. hakkında yasal işlem yapıldı.
AA / Muammer Coşkun - Güncel