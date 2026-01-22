Haberler

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili kar yağışı nedeniyle toplam 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar temizleme çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, Onikişubat'ta 43, Göksun'da 14, Nurhak'ta 2, Andırın'da 1, Çağlayancerit'te 1 olmak üzere 61 kırsal mahallede ve Göksun-Andırın bağlantı yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.???????

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
