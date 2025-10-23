Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel