Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem saat 13.58'de 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk incelemelere göre olumsuz bir durum tespit edilmedi.

KAHRAMANMARAŞ'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; deprem saat 13.58'de meydana geldi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. Ekiplerin ilk incelemelerine göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

