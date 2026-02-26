Haberler

AFAD'dan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

