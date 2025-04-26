Kahramanmaraş'ta 3 Trafik Kazası: 6 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, bugün meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İlçedeki ilk kaza, bugün Andırın-Geben kara yolunun Meryemçil mevkisinde meydana geldi. Y.K.'nin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 DY 233 plakalı otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Yaralanan Y.K., ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İkinci kazada da Andırın-Göksun kara yolunun Geben Mahallesi mevkisinde M.D.'nin kullandığı 46 K 4053 plakalı minibüs ile T.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler yara almazken, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kaza ise Efirağızlı Mahallesi'nde meydana geldi. 80 EF 238 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına düştü. Yaralı sürücü, Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: iSKENDER zengin-KAHRAMANMARAŞ-DHA)